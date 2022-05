Catalyst Black: il gioco è disponibile su mobile

Dai creatori di Vainglory arriva un titolo davvero inusuale su mobile: Catalyst Black, e il gioco è finalmente disponibile da oggi, creato e sviluppato da Super Evil Megacorp. La parte emozionante di Catalyst Black sono gli equipaggiamenti personalizzabili; i giocatori guadagneranno nuove armi, abilità e oggetti che possono essere equipaggiati per creare una quantità quasi infinita di combinazioni. Le principali scelte di armi includono fucili d’assalto, fucili e altre armi standard. Altri oggetti equipaggiabili da personalizzare includono gingilli che conferiscono poteri speciali e aumenti delle statistiche, nonché abilità magiche che possono curare o potenziare il tuo personaggio in battaglia.

L’equipaggiamento di maggior impatto, tuttavia, sono le Maschere che ti danno accesso al Primordiale di tua scelta. I primordi sono mostri enormi con una forza incredibile e quando il timer della maschera di un giocatore raggiunge lo zero, possono trasformarsi in una di queste bestie, diventando una minaccia immediata per l’intera squadra avversaria. Se la salute di un Primordiale viene ridotta a zero, il giocatore torna alla sua forma umana e continua a combattere. Ogni Primordiale può anche essere abbinato a un Potere, un attacco potenziato con un tempo di recupero, e una Reliquia che agisce come un Trinket specifico del Primordiale.

Il twist di gameplay di Catalyst Black sembra molto promettente, e vedremo come debutterà il gioco.