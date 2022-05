Roller Champions: disponibile il titolo di Ubisoft

Roller Champions è l’ultimo grande titolo in arrivo da parte di Ubisoft, e finalmente possiamo aspettarci di mettere le mani su questo videogioco mozzafiato, il quale porta un gameplay davvero unico nel proprio genere. Di seguito, vi riportiamo la descrizione ufficiale del gioco da parte di Ubisoft nel trailer di lancio:

“Scopri un gioco sportivo di squadra free-to-play come nessun’altro! Vuoi diventare un campione dell’arena? Unisciti a noi e scrivi il tuo nome nel libro mastro di Roller Champions! Fai squadra con altri due giocatori e tuffati nel gameplay di Roller Champions, che combina divertente azione competitiva e gioco di squadra collaborativo. Roller Champions è un gioco sportivo 3v3 nel quale sfidare testa a testa le squadre avversarie tramite velocità, ingegno, scontri e spericolare acrobazie! Sii nella prima squadra a raggiungere 5 punti andando a segno!”

La Stagione di Lancio è ora disponibile e durerà fino al 21 giugno. Presenta 3 arene e 2 modalità di gioco speciali a tempo. Ricompense cosmetiche esclusive potranno essere ottenute ogni stagione attraverso il Roller Pass, un sistema di ricompense che si divide in una traccia gratuita e una premium. In questa stagione, chi acquisterà un Roller Pass potrà sbloccare 41 ricompense giocando le partite mentre chi sceglierà la traccia gratuita potrà ottenere 11 oggetti disponibili solo fino al 21 giugno. Ovviamente, tutti gli oggetti acquisiti in questo periodo saranno disponibili anche dopo la fine della stagione.

Roller Champions è arrivato: siete pronti a scendere in pista? Se vi interessa, la nostra recensione è qui di seguito, in cui spieghiamo tutto quello che c’è da sapere sul titolo.