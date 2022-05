Replaced: rimandato il titolo per il 2023

Il platform fantascientifico retro-futuristico di Sad Cat Studios, ovvero Replaced, è stato posticipato dal 2022 al 2023. In una recente dichiarazione su Twitter, hanno rivelato che l’invasione russa in corso in Ucraina ha avuto un impatto sullo sviluppo.

“Lo studio bielorusso che lavora al gioco, Sad Cat Studios, ha un team di sviluppatori di talento provenienti dalla Bielorussia e dall’Ucraina. Sfortunatamente, la continua guerra in Ucraina ha avuto un forte impatto sullo sviluppo di Replaced, poiché la maggior parte della squadra risiede nelle regioni vicine. “La priorità per Sad Cat era la sicurezza della squadra e delle loro famiglie. Di conseguenza, una parte del team si è ora trasferita e il lavoro su Sostituito è ripreso solo di recente”. Il team, insieme al publisher Coatsink, ha quindi deciso di posticipare il gioco in modo che possa essere “nello stato migliore possibile”. “Stiamo continuando a lavorare sodo per soddisfare la qualità che ci si aspetta dal trailer, ma diamo la priorità alla salute fisica e mentale degli sviluppatori non forzando le scadenze originali che sono state inaspettatamente influenzate”.

Hanno poi ringraziato tutti per la loro continua pazienza prima di concludere con l’inquietante dichiarazione “Non passerà molto tempo prima che tu possa Ent3r%t*he{V01d……..” Replaced non è l’unico titolo che è stato influenzato dalla guerra. Sherlock Holmes: Chapter One di Frogwares è stato ritardato a tempo indeterminato per Xbox One a causa dello stesso. Ha anche annunciato un nuovo titolo, Project Palianystia, che sarebbe stato più snello rispetto al suo prossimo titolo open world. Poi c’è GSC Game World, il cui sviluppo su S.T.A.L.K.E.R. 2: L’ombra di Chornobyl è stata colpita. Secondo quanto riferito, ha spostato parte della sua squadra nella Repubblica Ceca e ha ufficialmente ripreso lo sviluppo. Replaced è attualmente previsto per Xbox Series X/S, Xbox One e PC insieme al rilascio per Game Pass. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su di esso nei prossimi mesi.