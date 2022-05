Videogames, addio FIFA: nasce EA Sports FC

Chiunque, dopo una dura giornata di studio e di lavoro, ama sedersi sul divano, accendere console e controller, e iniziare a giocare ai titoli che più ama. Il settore dei videogames è uno dei più redditizi e ogni anno colleziona incassi incredibili. Lo stesso sta accadendo con la controparte dei siti di gioco online. In questi ultimi anni sono cresciute sempre di più le adesioni alle piattaforme di intrattenimento, con gli utenti curiosi che online cercano quali sono i giochi da casino migliori per rilassarsi e divertirsi.

Il mondo dei videogiochi, in particolar modo quelli calcistici, sta per essere stravolto completamente. Dopo la scelta della Konami di abbandonare il marchio PES, FIFA ed EA Sports hanno deciso di non rinnovare la partnership e di separarsi. Dopo 30 anni di collaborazioni si sono detti addio, portando alla fine di un’epoca. Da molti utenti FIFA è considerato il miglior gioco di simulazione calcistica, partendo dall’edizione 2011 fino all’attuale. Il titolo è diventato nel corso del tempo un vero e proprio fenomeno culturale, portando YouTuber e streamer a crearci sopra un vero e proprio business.

A comunicare la triste decisione ci ha pensato la stessa EA Sports sul proprio sito ufficiale. Sulla nota pubblicata, la nota azienda di videogiochi ha annunciato l’inizio di una nuova era, che prenderà il nome di EA Sports FC. Il titolo si presta a essere il futuro del calcio videoludico, continuando la tradizione dello storico gioco. Hanno poi tenuto a precisare: “Insieme ai nostri oltre 300 partner calcistici di cui deteniamo la licenza, siamo pronti a portare le esperienze calcistiche globali a nuove vette, nell’interesse degli appassionati di calcio di tutto il mondo”.

I motivi della rottura

La rottura tra le due parti ha scosso il mondo dei videogiochi. Ma cosa è successo? Quali sono i motivi di tale fine? In primis la trattativa si è arenata per il modo di vedere l’evoluzione digitale. Per la FIFA è importante dare maggior peso al mondo online, concedendo il proprio marchio ad altri prodotti, cosa che alla EA non è piaciuta. Per loro l’esclusiva è fondamentale, dopo anni trascorsi a costruire un prodotto che potesse piacere ai videogiocatori.

E cosa cambierà? Fondamentalmente nulla, in quanto la maggior parte delle licenze presenti nell’ultimo titolo continueranno a esserci, salvo sorprese. Quello che mancherà sono gli eventi controllati direttamente dalla FIFA, come la Coppa del Mondo.

Sempre la casa produttrice ha poi voluto specificare come “saranno presenti le stesse fantastiche esperienze, modalità, campionati, tornei, club e atleti. Ultimate Team, Modalità Carriera, Pro Club e VOLTA Football saranno tutti presenti. Il nostro eccezionale portafoglio di licenze con oltre 17.000 giocatori, più di 700 squadre, più di 100 stadi e 30 campionati in cui abbiamo continuato a investire per decenni sarà ancora presente, solo su EA SPORTS FC” continua la nota ufficiale di EA Sports. “Questo include partnership esclusive con Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, MLS e altre ancora. Ci impegniamo a garantire che il prossimo FIFA sia il migliore di sempre”.