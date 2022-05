Noel The Mortal Fate: data di uscita per PlayStation 4

Vaka Game Magazine ( editore e sviluppatore) e Kawano ( sviluppatore) hanno annunciato che l’edizione PlayStation4 del gioco d’avventura Noel The Mortal Fate è ufficialmente in arrivo il prossimo 8 giugno.

La versione Switch del gioco fu rilasciata lo scorso 10 febbraio e quella imminente per console Sony includerà gli stessi contenuti, comprese le versioni aggiornate della storia ( stagione #3.5)

Noel The Mortal Fate è infatti un GDR suddiviso in stagioni, la prime sette furono rilasciate in un unico pacchetto nel 2018, con l’aggiunta dell’ottava ad ottobre dello stesso anno; la nona vide la luce nel maggio 2020 mentre le stagioni 10,11 e 12 devono ancora essere tradotte o rilasciate su Steam.

Le versioni console del gioco includeranno, come accennato in precedenza, tutti gli aggiornamenti delle prime sette stagioni con significative aggiunte per quanto riguarda parti ed alcune scene ( inclusi dialoghi e storia).

Il titolo è disponibile anche per PC tramite Steam ed è prevista anche una versione per Xbox One, purtroppo per quest’ultima notizia non si hanno ancora molte informazioni, sarà necessario aspettare aggiornamenti da parte della casa sviluppatrice per saperne di più, almeno per quanto concerne una papabile data di rilascio.