Brawlhalla: torna il crossover con Street Fighter

Ubisoft, in collaborazione con Capcom, presenta il ritorno di Street Fighter nel mondo di Brawlhalla con cinque nuovi personaggi e una nuova mappa Rissa di Strada

ispirata a Bustling Side Street di Street Fighter V. L’Epic Crossover di Street Fighter Parte II viene lanciato in un evento in-game che vede Dhalsim, Sakura,

Ken, M. Bison e Luke aggiungersi ai precedenti Ryu, Chun-Li e Akuma.

Oltre al nuovo Crossover, la modalità Rissa di Strada diventerà la Rissa Settimanale, dove dovrai combattere in stile Street Fighter con la barra della salute che mostra chi sarà il primo a cadere nell’ambientazione combattimento in 2D. Di seguito una panoramica dei personaggi in arrivo con il nuovo crossover:

Dhalsim : disciplinato ma austero, Dhalsim può allungare il suo corpo ed evocare il fuoco per attacchi repentini. Può anche essere un pacifista, ma sa come lottare quando necessario.

: disciplinato ma austero, Dhalsim può allungare il suo corpo ed evocare il fuoco per attacchi repentini. Può anche essere un pacifista, ma sa come lottare quando necessario. Sakura : è una combattente paziente e disciplinata, molti le riconoscono di essere tanto forte quanto gli avversari che si sono allenati prima di lei.

: è una combattente paziente e disciplinata, molti le riconoscono di essere tanto forte quanto gli avversari che si sono allenati prima di lei. Ken : come il suo rivale e miglior amico, Ryu, l’obiettivo di Ken è mostrare la propria forza contro molti nemici. Ken può essere imprevedibile e sfacciato, ma ha un cuore puro.

: come il suo rivale e miglior amico, Ryu, l’obiettivo di Ken è mostrare la propria forza contro molti nemici. Ken può essere imprevedibile e sfacciato, ma ha un cuore puro. M. Bison : è un dittatore che vuole dominare il mondo ed è pronto ad abbattere chiunque si metta tra lui e il suo obiettivo.

: è un dittatore che vuole dominare il mondo ed è pronto ad abbattere chiunque si metta tra lui e il suo obiettivo. Luke: è diventato un militare dopo che suo padre ha dato la vita per aiutare a evacuare dei civili. Dopo la leva, ha seguito il proprio destino e si è unito alla

lotta professionale per confrontarsi con possenti avversari in giro per il mondo.

Brawlhalla è disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5,dispositivi mobile e PC tramite Steam.