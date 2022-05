Call Of Duty Warzone 2: trapelata la mappa completa?

A parlare è il famoso insider Tom Henderson, il quale ha fornito una ricostruzione di quella che ( presumibilmente) sarà la mappa del prossimo Call Of Duty: Warzone 2. Nonostante Infinity Ward e Activision abbiano recentemente confermato che il prossimo titolo verrà rilasciato il prossimo ottobre, non sono stati rivelati moltissimi dettagli sullo sparatutto.

Le ultimi indiscrezioni, tuttavia, ci hanno permesso di fare luce su alcune curiosità parecchio interessanti, come la somiglianza con la modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 , dettagli sulla mappa del gioco, nuove funzionalità come gli interrogatori; ma ciò che di davvero interessante è emerso nelle ultime ore è un rapporto pubblicato su Try Hard Guides, dove il famoso insider, Tom Henderson, ha condiviso un disegno dichiarando che quella è, senza alcuna ombra di dubbio, la ricostruzione fedele, seppur approssimativa, della mappa di Warzone 2.

Nella mappa in questione ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) è possibile vedere non solo le varie aeree di gioco contraddistinte da Henderson in base ai colori ( blu è l’acqua, marrone la terra, marrone più scuro aree sopraelevate e grigio zone edificate) ma anche i diversi PDI ( punti di interesse). Due elementi fondamentali hanno scatenato l ‘interesse dei fan: la grande presenza di vaste aree acquatiche, che andrebbe a confermare l’introduzione di una nuova meccanica di nuoto e un binario ferroviario che attraversa l’intero spazio di gioco. Ultimo, ma non di certo per importanza, l’insider ha affermato che la mappa è più grande di Verdansk e Caldera di Warzone.

Henderson tuttavia ha anche affermato che la mappa non sarà presente in tutti i giochi. Ovviamente queste sono ” fughe di notizie” che non hanno nulla di ufficiale ( sebbene Henderson sia sempre stato affidabile per quanto riguarda queste informazioni) dunque è necessario prendere queste notizie con le pinze ed aspettare le dichiarazioni ufficiali.