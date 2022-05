Yomawari Lost in the Dark: ecco il trailer di annuncio

Un nuovo capitolo della suggestiva serie horror Yomawari di Nippon Ichi Software è emersa dall’ombra con una inedita storia ambientata in un mondo spaventosamente familiare. Per maggiori informazioni potete visitate il sito ufficiale di Yomawari Lost in the Dark qui dove è disponibile anche la limited edition. Di seguito una panoramica del gioco:

Una giovane ragazza si risveglia in una foresta oscura e sconosciuta senza ricordare come ci sia arrivata. Mentre cerca la via d’uscita, incontra un misterioso individuo che le rivela di essere stata maledetta. Per spezzare la maledizione, ha bisogno di esplorare le strade della sua città di notte per cercare i suoi ricordi perduti. Tuttavia, fantasmi malevoli si nascondono nell’ombra e la ragazza deve evitarli correndo, nascondendosi e chiudendo gli occhi se spera di sopravvivere abbastanza a lungo da spezzare la sua maledizione.



Caratteristiche principali

La notte continua : un altro capitolo della suggestiva serie horror è emerso dall’ombra. Con una nuova storia ambientata in un mondo spaventosamente familiare.

: un altro capitolo della suggestiva serie horror è emerso dall’ombra. Con una nuova storia ambientata in un mondo spaventosamente familiare. Home Sweet Haunt : l’inquietante sound design e gli ambienti ombrosi preparano il terreno per fantasmi raccapriccianti e terrificanti mai visti prima nella serie.

: l’inquietante sound design e gli ambienti ombrosi preparano il terreno per fantasmi raccapriccianti e terrificanti mai visti prima nella serie. New Fear, New Me : per la prima volta in Yomawari, potete personalizzare l’aspetto del vostro personaggio cambiando acconciatura, colore dei capelli, vestiti e accessori.

: per la prima volta in Yomawari, potete personalizzare l’aspetto del vostro personaggio cambiando acconciatura, colore dei capelli, vestiti e accessori. See No Evil : fate tutto il necessario per sopravvivere ai terrori della notte. Svelate allo stesso modo segreti e spettri usando la tua torcia. Trovate indizi mentre ascoltate il ​​battito del vostro cuore per rilevare i fantasmi vicini e utilizzate una nuova meccanica, chiudendo gli occhi, per evitare lo sguardo degli spiriti maligni che vi osservano.

Yomawari Lost in the Dark sarà disponibile in occidente a partire da questo autunno su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.