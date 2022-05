Sony annuncia le serie TV di God of War, Horizon Zero Dawn e Gran Turismo

Sony ha annunciato che i programmi TV Horizon Zero Dawn, God Of War e Gran Turismo sono in fase di sviluppo. L’annuncio è stato fatto durante una sessione di domande e risposte durante un Sony Business Briefing per Sony Pictures Entertainment, come dettagliato da un utente Resetera che guardava il live streaming. Lo show televisivo Horizon sarà in diretta su Netflix mentre lo show televisivo God of War andrà in onda su Amazon Prime. Una casa per il programma televisivo Gran Turismo non è stata ancora confermata.

Poche informazioni extra sono disponibili sulle nuove serie in arrivo, ma durante la presentazione Sony ha fatto riferimento ai suoi tentativi di espandere molti dei suoi franchise oltre i giochi. Indicando il recente film Uncharted e l’imminente programma televisivo The Last of Us della HBO, è chiaro che gli adattamenti sono una parte importante della strategia dell’azienda al momento. Oltre allo show The Last of Us, questi annunci si aggiungono allo show televisivo Twisted Metal. Diretto al servizio Peacock della NBC, il progetto vedrà come protagonista Anthony Mackie, meglio conosciuto come Sam Wilson/The Falcon nel Marvel Cinematic Universe. Di seguito una panoramica dei tre titoli:

Horizon Zero Dawn

In un’era in cui le Macchine vagano sulla terra e l’umanità non è più la razza dominante, una giovane cacciatrice di nome Aloy parte per un viaggio alla scoperta del suo destino. Emarginata dalla sua tribù fin dalla nascita, Aloy non ha mai conosciuto l’abbraccio di una madre, né è mai stata accettata dalla sua comunità.

God of War

Nella sua nuova veste di mentore e protettore di Atreus, un figlio intenzionato a conquistare la stima del padre, Kratos è costretto a gestire e controllare la rabbia che lo ha sempre caratterizzato immerso con suo figlio in un mondo molto pericoloso. Lasciatosi alle spalle la sua sete di vendetta verso gli dèi dell’Olimpo, Kratos ora vive nella terra delle divinità e dei mostri norreni.