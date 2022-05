Halo Infinite: fans preoccupati per l’abbandono di Jerry Hook

Jerry Hook, capo design di 343 Industries, segna l’ennesimo abbandono di alto profilo per l’azienda videoludica madre di Halo Infinite. Il designer ha annunciato la rinuncia al suo ruolo lo scorso 25 maggio tramite una dichiarazione su Twitter:

Oggi segna il mio ultimo giorno su 343i, Microsoft e Halo.Questo viaggio è stato pieno di creazione di nuovi mondi, piattaforme e prodotti da Xbox, Xbox Live a Halo



La sua carriera vanta un lavoro di oltre due decenni nel settore videoludico, partendo da Microsoft, passando per Bungie ed approdando, infine, a 343 Industries. Dunque abbiamo un curriculum ed un’esperienza di tutto rispetto e di un certo peso che potrebbe lasciare un vuoto difficile da colmare nell’azienda. Ai fan questo non è passato inosservato ed infatti molti di loro si sono dimostrati preoccupati in seguito ai fatti. Ecco, di seguito, alcune loro dichiarazioni:

So che gli sviluppatori lasciano le aziende, è una cosa normale, ma sembra davvero che 343 stia sanguinando talenti. Qualunque sia la loro struttura, sembra che gli stia sparando al piede

Un altro fan si dimostra poi preoccupato per il lavoro a lungo termine promesso:

Ancora un altro capo/capo di un dipartimento che se ne va meno di 9 mesi dopo il lancio in un gioco che dovrebbe durare 10 anni .Sono sconvolto dal fatto che una visione a lungo termine che era stata promessa essere lì semplicemente non sembra [come sarà effettivamente] lì

Come si evince dalle loro parole i fan sono molto preoccupati per l’abbandono di diversi nomi durante lo sviluppo del titolo e temono che questo possa ritardare ulteriormente i piani prefissati per il gioco. Halo Infinite è attualmente alla sua seconda stagione, ed è indubbio che sia stata soggetta ad un lancio un pò ” irregolare” in seguito ai vari “ colpi” subiti. Dunque i giocatori chiedono a gran voce i miglioramenti necessari ed essenziali per il gioco, ma per testare con mano l’effettivo impatto che ha avuto questo ennesimo abbandono non possiamo fare altro che aspettare.