Guilty Gear Strive: aggiornamento in arrivo il 10 giugno e beta cross play in estate

In un recente stream, Arc System Works ha annunciato Guilty Gear Strive – Starter Edition 2022 , che raccoglie il gioco base e i contenuti del Season Pass 1 in un unico pacchetto. Verrà lanciato il 9 agosto in Giappone per PS4 e PS5. L’azienda ha anche confermato che un aggiornamento del bilanciamento su larga scala sarebbe stato rilasciato per il 10 giugno.

Il nuovo aggiornamento in arrivo bilancia l’intero roaster e migliora i controlli. Inoltre, ci saranno modifiche alle meccaniche di gioco complessive che trasformeranno il gameplay. Ma non è tutto: per questa estate è previsto un beta test per il cross-play. Consentirà partite online tra giocatori PS4, PS5 e PC. Guilty Gear Strive ha anche un altro Season Pass di contenuti in sviluppo che aggiunge quattro nuovi personaggi DLC ma non sono stati rivelati nuovi dettagli per gli stessi. Maggiori informazioni verranno fornite tramite il sito Web ufficiale del gioco qui. Di seguito una panoramica del titolo:

Un gioco nuovo di zecca della serie Guilty Gear, dedicato a tutti i giocatori e ai fan dei giochi di combattimento.

L’azione di gioco è stata rielaborata rispetto agli episodi precedenti. L’alta qualità della tecnica di animazione dell’acclamata serie Guilty Gear Xrd dà vita a una grafica 3D, ben mascherata dallo stile anime. I personaggi carismatici della serie sono stati completamente rivisitati e affiancati da molti nuovi personaggi. Tuttavia, il sistema rimane semplice da apprendere, ma è anche complesso, per chi vuole davvero padroneggiarlo. Il gioco presenta numerosi brani rock composti da Daisuke Ishiwatari.

La modalità storia, più lunga di un film, è pensata non solo per gli appassionati di Guilty Gear, ma anche per gli amanti degli anime.

Caratteristiche Principali

Personaggi carismatici. Il design dei vecchi personaggi è stato completamente rinnovato e sono stati aggiunti nuovi personaggi.

Un sistema di combattimento approfonditissimo, ma facile da comprendere.

Gioco online gratificante con rollback net code.

Guilty Gear Strive è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e Steam.