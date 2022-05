Trinity Trigger: aggiunte nuove versioni

Il nuovo action RPG pubblicato da FuRyu e sviluppato da Three Rings, Trinity Trigger, sarà disponibile anche per PC, insieme alle versioni PlayStation5, PlayStation 4 e Switch precedentemente annunciate. La versione PlayStation 4, acquistabile tramite PlayStation Store in Giappone, ha un costo di 100 yen (circa $ 1 USD), mentre la versione Switch è gratuita. Questo perché il gioco deve essere ancora valutato ed è considerato “CERO Z” su PlayStation, ovvero necessita di una carta di credito per l’acquisto in modo tale da poter dimostrare la maggiore età.

Queste dichiarazioni arrivano da Weekly Famitsu; la rivista ha anche rivelato un cast vocale di tutto rispetto:

Caratteri

Ciano (doppiato da Taichi Ichikawa)

Elise (doppiato da Kanna Nakamura)

Xantice (doppiato da Ryota Iwasaki)

Trigger (Spiriti)

Flam (doppiato da Konomi Kohara)

Viz (doppiato da Fairouz Ai)

Rai (doppiato da Shiori Izawa)

Il titolo sarà rilasciato il prossimo 15 settembre in Giappone, non ci resta che aspettare ulteriori notizie. Ma nel frattempo, lo sapevate che è stato annunciato Yomawari Lost in the Dark con un intrigante trailer?