Party Animals: ancora previsto per quest’anno

Un nuovo post su Steam afferma che il team di Recreate Games sente l’attesa fervente dei suoi giocatori per Party Animals e rilascerà gradualmente ulteriori informazioni sui progressi di sviluppo e rilascio del gioco.

Il titolo ha ricevuto una demo aperta nell’ottobre 2020, ma da allora si è sentito poco.

Tuttavia, è ancora in fase di sviluppo e si spera che la data di rilascio prevista sia entro il 2022, con possibili ritardi dovuti alle approvazioni di qualità e conformità. Le intenzioni della software house sarebbero di rilasciare il gioco il prima possibile, ma non tralasciando assolutamente il fattore qualità che resta l’indiscusso chiodo fisso della compagnia.

In parte, ciò è dovuto al triplo delle persone che ora sono direttamente coinvolte nella realizzazione del gioco. L’evento a creato confusione e difficoltà nello studio per quanto riguarda le comunicazioni interne e, di conseguenza, a risentirne ne è stato lo sviluppo che è rallentato.

Inoltre, il lockdown a Shanghai, dove ha sede lo studio, ha avuto un impatto importante.

Il post mostra almeno uno sguardo nuovo al gioco.

Ciò include uno sguardo ad alcuni nuovi adorabili personaggi animali, oltre a dettagli della pelliccia migliorati sugli avatar. I personaggi ora hanno anche la bocca.

Il team ha anche tenuto conto dei suggerimenti della community, come un simpatico personaggio di squalo e una skin da samurai.

Se non conosci, Party Animals è un adorabile gioco di società multiplayer con simpatici animali che combattono tra loro: in parte Fall Guys e in parte Gang Beasts. È stato mostrato all’E3 Xbox e Bethesda Showcase dell’anno scorso.