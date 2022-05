Returnal: possibile versione PC in futuro?

Sembra che lo sparatutto in terza persona di Housemarque, Returnal, possa essere diretto su PC se le informazioni estratte dal database di Steam sono considerate attendibili.

Sotto il titolo “Oregon” su SteamDB, compare un titolo i quali tag sembrerebbero rispecchiare perfettamente il gioco. I tag includono: protagonista femminile, inferno di proiettili, giocatore singolo, sparatutto in terza persona e roguelike tra gli altri.

Returnal è stato rilasciato per PlayStation 5 il 30 aprile 2021 e segue Selene Vassos, un’astronauta che atterra sul pianeta Atropos alla ricerca di un segnale misterioso e si ritrova intrappolata in un loop temporale.

Dopo ogni morte, viene resuscitata e segue uno schema: attraversare vari ambienti e combattere entità in un mondo in continua evoluzione. Non solo il mondo cambia, ma anche gli oggetti a sua disposizione. Ogni ciclo offre nuove combinazioni e ti costringe ad affrontare il combattimento con una strategia ogni volta diversa.

A marzo è stato rilasciato l’aggiornamento Ascension che ha introdotto nel gioco la modalità cooperativa della campagna e una modalità sfida infinita.