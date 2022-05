Blood Bowl 3: in arrivo nuova fazioni nella beta

Appassionati di tattica (e di violenza), gioite! In occasione del festival Warhammer Skulls, NACON e Cyanide Studio sono lieti di annunciare una nuova fase beta per Blood Bowl 3, che si svolgerà dal 1° al 12 giugno 2022 su PC (Steam). Dopo le beta di giugno 2021 e gennaio 2022, questa nuova fase metterà in evidenza molte nuove funzionalità.

In questa beta saranno giocabili sei fazioni: Orchi Oscuri, Nobiltà Imperiale, Unione Elfica, Nani e due nuove fazioni che appariranno per la prima volta in un videogioco di Blood Bowl. Questa nuova fase beta segna anche l’arrivo di nuovi terreni con regole speciali per ravvivare le partite.

Più divertente, sanguinoso e spettacolare che mai, Blood Bowl 3 è un gioco che farà la gioia di tutti i fan e dei giocatori tattici. Al lancio, il gioco conterrà 12 fazioni, ognuna con il proprio terreno e le proprie cheerleader, modalità per giocatore singolo e multigiocatore e un livello di personalizzazione mai visto prima in un videogioco di Blood Bowl.

Previsto per il 2022, il gioco sarà disponibile su Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.