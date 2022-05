The Quarry: il nuovo filmato si focalizza sul gameplay

Il noto publisher 2K insieme allo sviluppatore Supermassive Games hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer dedicato interamente a The Quarry, avventura horror psicologica, in arrivo sugli scaffali dei negozi nella giornata del 10 giugno su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il nuovo filmato, disponibile in calce alla notizia, si focalizza maggiormente sul gameplay per dare una panoramica effettiva delle produzione e mostrare le sue potenzialità.

Il tutto commentato dalla voce degli sviluppatori, che svelano meccaniche e non solo all’interno della clip video da poco pubblicata in rete. Ecco una descrizione del gioco: