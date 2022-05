La versione Nintendo Switch di Cloud Gardens, dopo essere stata rimandata, verrà lanciata il 16 giugno a $ 17,99 / £ 13,99 / € 14,99 / 1.840 yen, hanno annunciato l’editore Coatsink e lo sviluppatore noio dopo un recente ritardo rispetto al rilascio inizialmente previsto per il 12 maggio.

Cloud Gardens è stato lanciato per la prima volta per Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam e itch.io il 1 settembre 2021, dopo un periodo di accesso anticipato per PC iniziato il 9 settembre 2020.