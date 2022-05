JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R: uscita prevista per il 2 settembre

L’editore Bandai Namco e lo sviluppatore CyberConnect2 hanno annunciato che JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R verrà lanciato per PlayStation 5 , Xbox Series X|S, PlayStation 4 , Xbox One e Nintendo Switch il 1 settembre in Giappone, nonché per PC tramite Steam in tutto il mondo e per console il 2 settembre in tutto il mondo.

Una “Demo ad accesso anticipato” con modalità giocatore contro giocatore e pratica online sarà presto disponibile anche per PlayStation 5 e PlayStation 4. Una data di uscita non è stata annunciata.

JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R sarà disponibile in un’edizione standard fisica e digitale da $49,99, nonché in una Deluxe Edition digitale da $69,99. Quest’ultimo include un Season Pass che garantisce l’accesso a quattro nuovi personaggi giocabili, i costumi bonus del Season Pass “Rohan Kishibe First Appearance Costume” e “Mohammed Avdol’s Father Costume” e “Animation Special Event Color Set” per Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata e Giorno Giovanna.

È inoltre disponibile per il preordine un pacchetto da collezione esclusivo Bandai Namco Store per $ 99,99, che include una statuetta di Jolyne Cujoh, il codice “Animation Special Event Colour Set” e un codice bonus per il preordine, il costume di Jolyne Cujoh “Green Dolphin Street State Prison”