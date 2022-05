Returnal vince due volte ai Finnish Game Awards

Il vincitore del primo premio nei Finnish Game Awards è stato nondimeno che Returnal, uno dei giochi finlandesi più prestigiosi di tutti i tempi creato da Housemarque. Il successo dietro questo titolo non deve stupire nessuno: ha vinto molti importanti premi internazionali in numerose categorie nell’ultimo anno. Questi includono i BAFTA Games Awards, The Game Awards, D.I.C.E. Premi e premi Golden Joystick. Il premio Small Screen Game of the Year 2021 è stato assegnato a Pako 3 da Tree Men Games. È una continuazione di successo della serie “giochi di fuga” dell’azienda.

Altri giochi pluripremiati includevano l’Applied Game of the Year 2021, Full ADHD di Psyon Games e il gioco HypeHype di HypeHype, che è stato premiato con il Creative Achievement of the Year 2021.

Il premio Rookie of the Year 2021 è stato assegnato a Kitka Games da Kajaani. Il loro gioco Stumble Guys ha riscosso un notevole successo nel mercato internazionale dei giochi. Jani Kahrama, il padre del progetto Pelimetsä, e Taina Myöhänen, presidente del consiglio di We in Games, che promuove la diversità dell’industria dei giochi, sono state premiate con il Power Player of the Year 2021.

“L’anno 2021 è stato una storia di successo per l’industria dei giochi finlandese su quasi tutte le misure e si prevede che il fatturato del settore crescerà del 15-20 percento fino a quasi tre miliardi di euro”, ha commentato KooPee Hiltunen, Direttore di Neogames. “Da un punto di vista economico, creativo, tecnico e comunitario, l’industria dei giochi finlandese è in ottime condizioni nonostante un periodo di lavoro a distanza di due anni e la difficile situazione mondiale. Possiamo aspettarci ancora più successo nei prossimi anni. Ciò è particolarmente vero se siamo in grado di affrontare le sfide del lavoro per i lavoratori internazionali”.

Siamo contentissimi del successo di Returnal, e ci auguriamo che continui a superare ogni aspettativa possibile in un mercato pieno di titoli tripla A dalla forte presenza di brand, oltre alla recente voce di corridoio su una possibile versione su PC in arrivo.