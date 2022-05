Fortnite: il prossimo aggiornamento si chiama Collision

A seguito di fughe di notizie e teaser delle ultime settimane che suggerivano che presto avremmo visto un altro evento dal vivo su Fortnite, Epic Games ha confermato questa settimana che presto ci sarà un evento di fine stagione. Si svolgerà il 4 giugno, hanno affermato i developer, e per ora viene definito soltanto come “Collision”. Dopo il leak di Pac-Man, questo era quello che ci voleva per tenere il morale alto. Nuovi dettagli relativi a questo evento sono stati condivisi insieme alla conferma per preparare i giocatori a ciò che accadrà prima che questo evento inauguri l’inizio della prossima stagione. Il 4 giugno sarà sabato, e pertanto rimane in linea con il modo in cui Epic Games ha gestito gli eventi passati, anche se è passato un po’ di tempo da quando Fortnite ne ha ospitato uno dal vivo a cui i giocatori possono partecipare. Stando a quanto dice il Tweet, l’evento inizierà alle 22:00, e supporterà squadre di un massimo di quattro giocatori alla volta, un parametro accennato in modo simile dai teaser passati che mostravano quattro persone che assomigliano molto ad alcuni piloti di mech che si preparano per l’evento.

Una cosa da notare su questo evento è che non sarà rigiocabile. Gli eventi passati di Fortnite a volte hanno fatto il loro corso a un’ora programmata solo per essere resi giocabili per un determinato periodo di tempo in seguito per accogliere chiunque non fosse in grado di vedere tutto andare giù durante il debutto. Questo non sarà il caso di Collision, tuttavia, con Epic Games che avvisa i giocatori che questa è un’occasione davvero unica.