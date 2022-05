God of War Ragnarok: classificato il gioco in Corea

L’attesissimo seguito di God of War, ovvero God of War Ragnarok di SIE Santa Monica Studio è stato valutato dal Game Rating and Administration Committee (GRAC) della Corea del Sud. Questa è una cosa molto bizzarra, poiché nessuno si aspettava di avere dati simili così presto. La data dell’applicazione era il 18 maggio con la data della deliberazione in data odierna. Ciò significa che il gioco è un passo più vicino alla ricezione di una data di rilascio ufficiale. Sony non ha confermato esattamente quando uscirà il sequel, a parte il presidente e CEO di SIE Jim Ryan che ha affermato nel luglio 2021 che dovrebbe essere rilasciato “nel prossimo anno”. A suo merito, il team di sviluppo ha ribadito più volte che arriverà quest’anno (con Jason Schreier di Bloomberg che nega anche ogni possibilità di un ritardo). A giudicare dal modo in cui i giochi vengono rilasciati in circa 2-3 mesi dopo essere stati valutati in Corea del Sud, aspettatevi presto maggiori informazioni.

God of War Ragnarok è in sviluppo per PS4 e PS5, e le sue funzionalità di accessibilità sono state recentemente delineate e includono funzionalità come lo sprint automatico, l’assistenza alla navigazione e molto altro. Ci aspettiamo grandi risultati da questo grande titolo, quando uscirà su PlayStation.