The Quarry: il multiplayer online è stato slittato all’8 luglio

Il nuovo titolo horror di Supermassive Games, The Quarry, uscirà tra circa due settimane. Mentre verrà lanciato con la campagna per giocatore singolo, la modalità cooperativa da divano e la modalità film, il multiplayer online non sarà disponibile. In un nuovo tweet, il regista Will Byles ha annunciato un ritardo per il gioco online.

Ora è previsto il rilascio l’8 luglio in un aggiornamento separato. Ciò è stato fatto per offrire “la migliore esperienza possibile” ai giocatori. Nel frattempo, la modalità cooperativa da divano supporterà fino a otto giocatori, ognuno dei quali controlla un personaggio diverso e prende decisioni per influenzare il proprio destino (e quello degli altri).

In uscita il 10 giugno per Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e PC, The Quarry vede un gruppo di consulenti adolescenti celebrare la fine del Summer Camp. La celebrazione si trasforma rapidamente in orrore quando si ritrovano braccati dalla gente del posto assetata di sangue (e da qualcos’altro di più pericoloso). Per maggiori dettagli, dai un’occhiata al trailer di panoramica .