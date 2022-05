Dragon Quest Treasures: teaser trailer, novità a giugno

Square Enix ha pubblicato un nuovo teaser trailer per Dragon Quest Treasures, svelando il sottotitolo ufficiale giapponese “Aoki Hitomi to Oozora no Rashinban” ( che si potrebbe tradurre con un “Occhi blu e la bussola dei cieli”) e facendo sapere che ulteriori informazioni in merito arriveranno a giugno.

Le piattaforme e la data di uscita di Dragon Quest Treasures non sono ancora state annunciate, ma è prevista una release simultanea in tutto il mondo. Il gioco era stato mostrato anche per i festeggiamenti del 35esimo anniversario della saga lo scorso anno.

Questa la descrizione del gioco che avevamo dato in quella news:

Dragon Quest Treasures è il nuovo capitolo spin-off della serie Dragon Quest, il quale rivisita il passato da ladri di tesori Erik e Mia, personaggi coinvolti nella storia dell’undicesimo capitolo. In questo nuovo gioco, i due famigerati cacciatori di tesori esploreranno il mondo alla ricerca degli scrigni sepolti negli angoli più reconditi del globo, ottenendo così la fama che più li rappresenta nel J-RPG di Square Enix. Questo gioco di ruolo a detta del producer Taichi Inuzuka non sarà come quelli tradizionali, e ciò possiamo intuirlo dagli spezzoni di gameplay che non mostrano alcuna sequenza di combattimento. Il ritrovamento dei tesori sarà il focus principale del gameplay, improntato maggiormente sull’esplorazione, dove Erik e Mia collaborano i mostri per poter raggiungere luoghi altrimenti irraggiungibili. Ciò ci lascia pensare che il Dragon Quest Monsters con protagonisti la coppia di fratelli sia stato riconvertito nel capitolo Treasures, dando modo agli sviluppatori di lavorare su un qualcosa di completamente nuovo.

Ciò che più ci interessa dal trailer d’annuncio è la trama. Trattasi di un capitolo i cui eventi precedono l’avventura del Lucente nel mondo di Erdrea, che esplora soprattutto l’infanzia ladruncola di Erik e Mia, potremo finalmente scoprire i retroscena di questo duo afflitto da un destino infingardo. Infatti nel video notiamo che i due fratelli vengono separati da una forza misteriosa, isolandoli del tutto. Anche i gameplay sottolineano questo aspetto narrativo: infatti non vediamo mai entrambi i protagonisti catturati nello stesso frangente durante le sequenze di gioco, ognuno dei quali sarà spalleggiato da mostri diversi con abilità varie che ne facilitano l’esplorazione. Pertanto, il tema della riconciliazione sarà uno degli elementi che molto probabilmente scandiranno la narrazione di questo spin-off di Dragon Quest. Tuttavia, l’aspetto grafico in cel shaded evidenzia i dettagli dei modelli poligonali di Erik e Mia, lasciando invece un po’ a desiderare nelle ambientazioni e nei mostri, entrambi penalizzati da una risoluzione delle texture alquanto bassa.

Potete vedere il trailer qui sotto.