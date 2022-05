God of War Ragnarok: alcuni prodotti di merchandise danno indizi per la data d’uscita del gioco?

Fresco di serie TV, il dio della guerra tornerà quest’anno con God of War Ragnarok, ma ancora non si sa quando di preciso. Quantomeno, la finestra di lancio era stata confermata per il 2022, ma ora che siamo quasi a metà dell’anno, ci si può domandare come mai non sia ancora stato annunciato il giorno preciso d’uscita. Alcune informazioni recenti, però, potrebbero far quantomeno ipotizzarne il periodo.

Sono infatti spuntati dei prodotti legati al merchandising del gioco: come notato dall’utente @the_marmolade su Twitter, diversi di questi articoli sono stati messi in vendita da Geeky Zone e, cosa interessante, molti hanno come uscita stimata settembre o ottobre.

I prodotti legati ai giochi tendono generalmente a essere messi in vendita un paio di settimane prima dell’uscita dei giochi stessi, quindi facendo 1+1 si potrebbe ipotizzare una finestra di lancio approssimativa per il gioco, che a questo punto potrebbe avvenire proprio tra settembre e ottobre.

Ricordiamo oltretutto che lo sviluppatore SIE Santa Monica Studio ha sottolineato in più occasioni che God of War Ragnarok non subirà alcun ritardo rispetto al 2022. Noi non possiamo far altro che attendere conferme o smentite ufficiali relative all’uscita di uno dei titoli più attesi su PlayStation 5.

Qui sotto potete vedere il tweet.