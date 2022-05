Age of Empires III Definitive Edition: arriva Knights of The Mediterranean

Da oggi 26 maggio è disponibile Knights of The Mediterranean, DLC per Age of Empires III Definitive Edition. Questa nuova espansione porta le civiltà di Italia e Malta, la nuova modalità di gioco Tycoon, adatta ai giocatori occasionali, e la prima serie di mappe storiche, che offrono una rigiocabilità con un tocco di storia. Da oggi e fino al 27 giugno sarà disponibile un evento che celebra proprio le die nuove civiltà introdotte. Potete vedere tutti i dettagli, con la patch note pubblicata su Steam.

Lasciandovi al trailer pubblicato per l’occasione, vi ricordiamo che Age of Empires III Definitive Edition è disponibile su PC (via Steam e Microsoft Store), anche attraverso PC Game Pass.