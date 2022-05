Dragon Quest Builders: disponibile su mobile

Uscito nel 2016 su PlayStation 3, PS4 e Vita, e successivamente su Switch, Dragon Quest Builders debutta ufficialmente anche su dispositivi mobile (iOS e Android). Il gioco costa 21,99 euro e fino al 9 giugno è in sconto del 20%.

Per celebrare l’uscita, Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

DRAGON QUEST BUILDERS, il celebre gioco per console di SQUARE ENIX, è ora disponibile su dispositivi mobili. Esplora un mondo fatto di blocchi: raccogli, crea e costruisci per sconfiggere il malvagio Dragonlord. Costruisci qualsiasi cosa da qualunque luogo!

◆ ESPLORA IL VASTO MONDO DI DRAGON QUEST

In questo GdR di costruzione con blocchi sarai TU ad avere il potere della costruzione! Il regno di Alefgard è sprofondato nell’oscurità a causa del terribile Dragonlord, il sovrano di tutti i mostri. Parti per un’epica avventura in cui dovrai ricostruire Alefgard!

◆ AFFRONTA NEMICI FEROCI

Combatti contro slime, golem, draghi e altro ancora. Vari tipi di mostri di DRAGON QUEST minacciano la sopravvivenza dell’umanità! Crea delle armi, costruisci delle difese e combatti contro i mostri per proteggere la tua base. Usa il tuo potere per costruire in modo strategico quando affronti i mostri più feroci nei combattimenti pieni di azione del gioco!

◆ RACCOGLI, CREA E COSTRUISCI DA QUALUNQUE LUOGO

In questo mondo fatto di blocchi, tutto quello che vedi è un materiale che può essere usato per le tue creazioni! Raccogli gli ingredienti, crea vari oggetti e costruisci la tua base per riunire gli abitanti dispersi tra le rovine. Potrai personalizzare interamente il tuo villaggio con vari edifici fino a creare una vera e propria città! Il potere della costruzione è nel palmo della tua mano!

◆ COSTRUISCI PIÙ FACILMENTE SU DISPOSITIVI MOBILI GRAZIE A DELLE NOVITÀ

Posiziona i blocchi toccando lo schermo e distruggi blocchi e oggetti più facilmente con dei cursori speciali. Abbiamo anche aggiunto un pulsante Annulla per permetterti di ripristinare i tuoi lavori!

Converti i tuoi edifici in carte costruzione per condividerli con i tuoi amici. Puoi anche scannerizzare i loro edifici per farli apparire sulla tua isola.

◆ NUOVO DLC (ACQUISTI IN-APP)

Abbiamo aggiunto un nuovo DLC a “”Terra Incognita””, il luogo in cui puoi costruire e giocare liberamente!

Il DLC include:

• “”Tappeto magico””, “”Set di modelli di boss””, “”Set di astronomia”” e “”Anello pixel””

• “”Pacchetto completo”” (un set che include i quattro contenuti elencati qui sopra)

*Attenzione: non acquistare gli stessi contenuti due volte.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.