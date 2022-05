Spiderheck: disponibile il playtest online del gioco con i ragni con spade laser

Il publisher tinyBuild e gli sviluppatori di Neverjam hanno annunciato che da oggi 26 maggio inizia il playtest per il multiplayer online di Spiderheck, titolo di combattimento in cui ci sono ragni che volteggiano e attaccano con spade laser. Per partecipare al playtest bisogna fare richiesta tramite la pagina su Steam.

Potrete affrontare i vostri avversari nella modalità Versus o unire le forze nella modalità multigiocatore PvE Wave Survival. Il playtest durerà dal 26 maggio al 9 giugno. Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per l’occasione.

Questa la descrizione generale del gioco:

SpiderHeck è un frenetico picchiaduro cooperativo in cui i ragni volteggiano fino alla morte in battaglie caotiche usando spade laser, granate e persino lanciarazzi per sconfiggere i nemici.

Mettiti alla prova e affronta ondate su ondate di perfide vespe: scegli la modalità giocatore singolo per un divertimento senza fine, oppure buttati in una lotta senza esclusione di colpi contro i tuoi amici per affrontare le vespe in PvE; affonda, lanciati e arrampicati per vincere questo bizzarro scontro da ragni.

CARATTERISTICHE