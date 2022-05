The Callisto Protocol non si svolgerà più nell’universo di PUBG

The Callisto Protocol è un nuovo gioco horror fantascientifico di Striking Distance Studios, uno studio fondato da Glen Schofield. Schofield è meglio conosciuto per essere il creatore di Dead Space e per il suo lavoro sulla serie Call of Duty dopo aver fondato Sledgehammer Games. Quando Striking Distance Studios aveva annunciato The Callisto Protocol , i fan erano entusiasti all’idea di un gioco survival horror ambientato nello stesso universo del battle royale di Krafton di PUBG. Sembra che le cose potrebbero non aver funzionato bene per queste connessioni narrative e lo sviluppatore ha ora rivelato che i due giochi non condividono lo stesso universo. Di recente abbiamo anche appreso che The Callisto Protocol sarà disponibile anche su PS4 e Xbox One.

Il CEO di Striking Distance Studios Glen Schofield tramite Twitter ha rivelato nuove informazioni, spiegando che mentre il gioco faceva originariamente parte dell’universo PUBG e ambientato 300 anni nel futuro, ora è cresciuto. Ha detto che mentre ci saranno alcune piccole sorprese, i fan non dovrebbero aspettarsi molto dal punto di vista della storia e di altre funzioni dedicate al titolo. Il gioco si svolge nel 2320 in una colonia carceraria chiamata Black Iron, gestita dalla United Jupiter Company, e situata sulla luna di Giove Callisto . Il giocatore assume il ruolo di un prigioniero detenuto a Black Iron, trovandosi nel mezzo di un’invasione aliena che sembra essere stata progettata dal direttore della prigione.Di seguito riportiamo il commento:

Callisto The Game ha la sua storia e il suo mondo. Non si svolge più nell’universo PUBG. Originariamente faceva parte della sequenza temporale di PUBG, ma è cresciuto nel suo mondo. PUBG è fantastico e avremo ancora piccole sorprese per i fan, ma TCP hail suo mondo, la sua storia e il suo universo.

The Callisto Protocol sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/s e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.