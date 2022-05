The Witcher: emergono dettagli sul prossimo gioco

Adam Kiciński, CEO di CD Projekt Group, nei suoi risultati finanziari per il primo trimestre del 2022, ha fornito succosi aggiornamenti sullo sviluppo del prossimo gioco di The Witcher. Sarà sviluppato su Unreal Engine 5 come parte di una partnership strategica con Epic Games.

Il titolo è attualmente in pre-produzione e vi sono più di 100 sviluppatori coinvolti, tuttavia, nonostante ci sia al lavoro sul progetto un corposo team, bisognerà aspettare per avere una papabile finestra di lancio.CD Projekt si dice molto soddisfatta del progetto e, in base a quanto dichiarato, si stanno già osservando miglioramenti nello sviluppo.

Per quanto riguarda il team di CD Project pare stia lavorando, secondo quanto riportato da una recente fuga di notizie, anche alla prima espansione per Cyberpunk 2077, il cui marketing dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2022.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition dovrebbe uscire entro il quarto trimestre del 2022 per Xbox Series X/S e PS5, nonostante il rinvio che si era comunque annunciato breve. Non ci resta che aspettare ulteriori dichiarazioni da parte della casa produttrice per saperne di più sullo sviluppo ad itinere dei lavori su questo titolo, pietra miliare della storia videoludica. A proposito di sviluppi, lo sapevate che recentemente Jim Ryan ha parlato del futuro di Sony?