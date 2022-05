RPG Maker Unite: nuovi dettagli su animazioni e specifiche grafiche

Gotcha Gotcha Games ha rilasciato nuove informazioni e schermate per il già annunciato RPG Maker Unite introducendo le animazioni dei personaggi e le specifiche grafiche delle risorse dello strumento di creazione RPG, oltre a un altro nuovo personaggio predefinito.

Nei precedenti titoli di RPG Maker allo stato predefinito, le animazioni dei personaggi erano limitate a un massimo di tre schemi a causa di vari limiti di progettazione. In RPG Maker Unite , questa limitazione non esiste più e gli utenti possono ora creare e specificare liberamente il numero di fotogrammi e come viene animato, purché i file di animazione rientrino nella dimensione massima dell’immagine!

La risoluzione predefinita è impostata su Full HD (1920×1080), come annunciato in precedenza. Naturalmente, questo significa che le risorse grafiche, i componenti visivi che compongono un gioco, dovrebbero seguire un nuovo standard per essere compatibili.

PiXel ScaLer può ingrandire e convertire pixel art in illustrazioni a risoluzione più elevata! Con questo strumento, gli utenti possono ora ridimensionare le risorse personalizzate e modificarle un po’ (se necessario) per adattarle agli standard grafici di RPG Maker Unite. Un ottimo strumento soprattutto per coloro che desiderano mantenere la sensazione più tradizionale dei JRPG.