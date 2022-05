Microsoft Flight Simulator: disponibile la nuova espansione dedicata a Top Gun

Microsoft Flight Simulator ha annunciato la nuova espansione Top Gun: Maverick, disponibile gratuitamente per tutti i giocatori in possesso del titolo. Ricordiamo che a marzo è stato annunciato il nuovo World Update per il gioco. La nuova espansione Top Gun: Maverick include:

Una livrea Top Gun: Maverick Edition per il caccia F/A-18E Super Hornet.

Tre missioni di addestramento per il Super Hornet che consentiranno ai giocatori di padroneggiare le manovre di volo più spettacolari, tra cui decolli senza limitazioni, manovre a Mezza S e manovre a bassa quota e ad alta velocità su terreni impervi.

Cinque sfide ad alta velocità e a difficoltà ridotta che richiedono la massima abilità per volare appena sopra le montagne e attraversare i canyon.

Una sfida di atterraggio sul ponte di volo della portaerei, una delle operazioni più impegnative nel mondo dell’aviazione militare.

Un velivolo ipersonico mai presentato prima, in grado di raggiungere velocità di Mach 10 e altitudini superiori a 150.000 piedi sul livello del mare.

Una missione per irrompere nella stratosfera.

Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Mettete alla prova le vostre abilità di pilota nelle sfide poste dal volo notturno e dalla simulazione di condizioni meteo e atmosferiche realistiche in un mondo vivo e dinamico. Create il tuo piano di volo per andare da qualsiasi parte sul pianeta. Il mondo è a portata di mano.

Esplorate il mondo

Viaggiate in tutto il mondo con oltre 37 mila aeroporti, 2 milioni di città, 1,5 miliardo di edifici, montagne, strade, alberi, fiumi, animali, traffico e molto altro ancora, tutto reso in modo realistico e straordinariamente dettagliato.

Mettete alla prova le vostre abilità

Volate di giorno o di notte con condizioni meteo in tempo reale che comprendono la velocità e la direzione del vento, la temperatura, l’umidità, la pioggia e l’illuminazione.

Microsoft Flight Simulator è disponibile su Xbox Series X|S e PC tramite Steam.