Wuthering Waves: gameplay trailer per il nuovo GDR openworld

Lo sviluppatore di Punishing: Grey Raven Kuro Game ha rilasciato il trailer gameplay di debutto per Wuthering Waves, gioco di ruolo d’azione openworld che è tutt’ora in fase di sviluppo. Le dinamiche del gioco non sono ben chiare dal trailer ma ciò che si evince è che il titolo è tutt’ora alle prime fasi di sviluppo, come dichiarato dallo stesso Kuro Game d’altronde, il quale afferma quanto segue:

Le qualità grafiche potrebbero non essere l’ideale



Tuttavia non siamo scevri di materiali, difatti era stato rilasciato un trailer cinematografico lo scorso 25 maggio ed un teaser trailer pubblicato in precedenza. Per quanto concerne l’aggiornare i fan, la casa produttrice è molto attiva sotto questo punto di vista; è possibile infatti seguire lo sviluppo del gioco ad itinere attraverso le varie piattaforme social del gioco ( Twitter , Facebook , YouTube , Reddit , Discord , TapTap , Bilibili e Weibo) oppure direttamente sul sito ufficiale.

Tuttavia non ci sono notizie per quanto riguarda le piattaforme di gioco o su di una possibile finestra di lancio, nel frattempo vi lasciamo di seguito il trailer gameplay.