DNF Duel: il nuovo trailer mostra le modalità battaglia libera, arcade e sopravvivenza

Nexon ha rilasciato un nuovo trailer per le modalità locali nel suo prossimo picchiaduro, DNF Duel. Mentre la modalità Storia, la Galleria e il Glossario sono stati mostrati in un trailer precedente, la nuova presentazione si occupa di Battaglia libera, Arcade e Sopravvivenza.

Free Battle, come indica il nome, ti fa combattere contro un avversario a tua scelta con impostazioni per il numero di round, limite di tempo e altro. Arcade ti mette contro una serie di avversari anche se i round da vincere e il limite di tempo può ancora essere personalizzato. La sopravvivenza implica anche l’affrontare una serie di avversari e il mantenimento della salute tra i combattimenti. La novità è che i punti accumulati durante i combattimenti possono essere spesi per potenziamenti e oggetti. Di seguito una panoramica del gioco:

Combattimento d’azione al suo estremo. Entra nel nuovo picchiaduro nei panni del tuo personaggio preferito dell’amata serie di Dungeon and Fighter. Uno dei giochi di ruolo più popolari e ampiamente giocati al mondo, Dungeon and Fighter è tornato come gioco di combattimento. Scegli tra 10 affascinanti personaggi, ognuno con le proprie abilità e personalità distinte. Supera in astuzia, sconfiggi o batti i tuoi avversari e diventa il padrone della Volontà Suprema.

Caratteristiche

Stile Retrò : Dungeon Fighter Online è un gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale ispirato ai classici giochi arcade come Golden Axe e Double Dragon.

: Dungeon Fighter Online è un gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale ispirato ai classici giochi arcade come Golden Axe e Double Dragon. Effetti incredibili e combo spettacolari : Come un vero gioco d’azione, Dungeon Fighter Online mostra incredibili effetti di successo e combo complesse. Facile da imparare ma difficile da padroneggiare.

: Come un vero gioco d’azione, Dungeon Fighter Online mostra incredibili effetti di successo e combo complesse. Facile da imparare ma difficile da padroneggiare. Personalizzazione: DFO vi consente di personalizzare i personaggi con vari tipi di avatar. Sono disponibili coloranti per colorare e personalizzare i tuoi avatar, regalandoti un look unico.

DNF DUEL sarà disponibile dal 28 giugno per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam.