Diablo Immortal: annunciati gli orari del pre carimamento

Diablo Immortal ha fatto progressi verso il suo lancio completo da un po’ di tempo e, di recente, Blizzard ha finalmente confermato che il gioco di ruolo d’azione sviluppato da NetEase sarà lanciato per dispositivi mobile a giugno. Di recente è stato reso disponibile un nuovo blog dedicato al doppiaggio dei personaggi e tratterà della tematica del Regno della Dannazione e dell’audio che dà vita alla zona. Potete trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Il gioco è stato annunciato anche per PC, con una open beta anche per la piattaforma. Blizzard ha rivelato i suoi requisiti di sistema minimi e consigliati per PC tramite la sua pagina Battle.net. A pochi giorni dal suo lancio e, prima del suo rilascio, Blizzard si è rivolto a Twitter per condividere i tempi di rilascio globali del gioco. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Combattete contro antiche forze del male e scoprite la storia mai raccontata tra Diablo II e Diablo III in questo GdR d’azione mobile MMORPG nuovo di zecca.

L’Arcangelo Tyrael è dato per morto e l’umanità deve fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. I frammenti della Pietra del Mondo, ancora carichi di potere, stanno contaminando la terra. I servitori di Diablo sperano di imbrigliare questo potere per permettere al Signore del Terrore di fare ritorno. I giocatori possono scegliere tra sei diverse classi: Barbaro, Crociata, Monaca, Negromante, Cacciatore di demoni e Maga. Inoltre in Diablo Immortal prendono vita strane creature e antiche entità. Bisogna stare sempre attenti a cosa si cela tra le ombre. I nuovi avversari che è possibile incontrare sono: Re Scheletro, Corazza Fantasma, Contessa, Fahir, Baal e Colosso Glaciale.

Diablo Immortal verrà lanciato il 2 giugno per dispositivi mobile, con una open beta in arrivo su PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.