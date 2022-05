Among The Trolls: svelati i requisiti di sistema

Among The Trolls è un gioco d’avventura ed azione in prima persona mostrato durante il recente 505 Games Showcase ed arriverà su PC come titolo ad accesso anticipato. Il gioco di Forbidden Studios e 505 Games aveva già suscitato la curiosità dei fan per il messaggio di lotta ed equilibrio tra natura e sopravvivenza insito nel titolo; e ad oggi sono stata finalmente svelati i requisiti di sistema necessari. Ecco di seguito i requisiti minimi:

Processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10 Home 64 bit

Processore: Intel Core i5-3570K a 3,40 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: GTX 970, 4 GB di VRAM

DirectX: versione 11

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX

Note aggiuntive: TBC

Il titolo, come si evince dagli screen postati in fondo a questa articolo, è graficamente valido e ricco di dettagli interessanti; dunque potrà risultare impegnativo nel caso in cui si voglia giocare con impostazioni più alte. In questo caso, infatti, ci sarà bisogno di un RTX 3060, abbinato a un i5-8400. Il 3060 è una GPU abbastanza potente ed è stuzzicante il pensiero di potersi godere l’esperienza di giochi a questi livelli. Abbassando un pochino le impostazioni e la risoluzione, dovrebbe essere sufficiente una GTX 970 con 4 GB di VRAM.

Bisogna tenere presente, tuttavia, che essendo un titolo ad accesso anticipato i requisiti di sistema potrebbero cambiare nel corso del tempo. Il gioco è visibile su Steam, grazie al quale possiamo dare uno sguardo più dettagliato e profondo sul titolo.