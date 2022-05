Cyberpunk 2077: fuga di notizie svelerebbe i dettagli della prima espasione

Il gioco di ruolo fantascientifico di CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, ha avuto un lancio tutt’altro che semplice e gli sviluppatori continuano a lavorare per migliorare ed ingrandire l’esperienza di gioco. L’espansione per il suddetto gioco è stata confermata recentemente dallo sviluppatore, dovrebbe arrivare non prima del 2023 ma il suo contenuto sembra essere stato preventivamente rivelato.

Come ben sappiamo il gioco ha avuto un lancio disastroso, i bug erano talmente invalidanti che, in talune occasioni, impedivano al giocatore di procedere con la storia, proprio per questo la casa sviluppatrice di videogame, da quel momento in poi, ha lavorato attivamente per sistemare la situazione attraverso una serie di aggiornamenti gratuiti rilasciati periodicamente, incentrati per l’appunto sulla correzione di bug, sul miglioramento delle prestazioni e sull’aggiunta di funzionalità altamente richieste; ed ora il team è al lavoro sulla sopra citata espansione, in arrivo entro 2023.

Manca quindi ancora un pò di tempo ma pare che, in seguito ad una serie di fatti accidentali, sia trapelato l’intero contenuto del DLC. Un utente Reddit, Nihas0, rivela infatti che ogni riga di dialogo dell’espansione sia stata accidentalmente aggiunta ai file di gioco in una recente patch, delineandone in tal modo l’intera trama. Secondo questi file, l’esperienza di gioco si sposterà in un’area ora inaccessibile del distretto di Pacifica, una zona di combattimento. Il DLC dovrebbe includere sette missioni principali e nuovi incontri nell’universo di gioco, ed il completamento della missione dovrebbe sbloccare addirittura un finale alternativo.

Ovviamente queste sono sempre notizie che vanno prese con la giusta precauzione poiché in esse non c’è ufficialità. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti che possano smentire o confermare quanto trapelato.