Hatsune Miku Project DIVA Mega Mix Plus è disponibile su Steam

La nostra diva digitale preferita torna sotto i riflettori grazie all’annuncio di SEGA del lancio di Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ su Steam. Il gioco è il primo capitolo della serie Hatsune Miku: Project DIVA a essere disponibile su PC. Esclusivamente in formato digitale, Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ è disponibile in versione stand alone al prezzo di € 39,39, oppure in versione VIP Bundle al prezzo di € 59,99 con un pacchetto di 72 canzoni aggiuntive e accesso immediato ai contenuti sbloccabili in gioco. Di seguito una panoramica del gioco:

Conquistate il palco nel più famoso rhythm game che ha come protagonista Hatsune Miku, la pop star virtuale numero1 al mondo. Grazie a un’incredibile scaletta di canzoni e a un guardaroba enorme tra cui scegliere il proprio stile, parti per il più incredibile tour in compagnia di Miku e dei suoi amici: mancate solo voi.



Caratteristiche

Più di 170 canzoni: Project DIVA fa il suo debutto su PC con oltre 170 canzoni e video musicali. Contiene classici come Melt e Cendrillon e nuove hit come Catch The Wave.

Project DIVA fa il suo debutto su PC con oltre 170 canzoni e video musicali. Contiene classici come Melt e Cendrillon e nuove hit come Catch The Wave. Personalizzazione infinita: cura lo stile di Miku e dei suoi amici da capo a piedi con oltre 500 pettinature, costumi e accessori.

cura lo stile di Miku e dei suoi amici da capo a piedi con oltre 500 pettinature, costumi e accessori. Due opzioni di visualizzazione grafica: passa in ogni momento da uno stile grafico all’altro per vivere esperienze diverse. Da un lato c’è lo stile super pop Mega Mix e dall’altro la brillantezza dello stile ad alta fedeltà Future Tone.

passa in ogni momento da uno stile grafico all’altro per vivere esperienze diverse. Da un lato c’è lo stile super pop Mega Mix e dall’altro la brillantezza dello stile ad alta fedeltà Future Tone. Tante modalità di gioco: prova le modalità aggiuntive. Create una playlist perfetta grazie alla funzionalità delle playlist personalizzate, affina la tua tecnica con il Practice Mode oppure crea una maglietta personalizzata per Miku grazie al T-Shirt Editor.

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix Plus è disponibile esclusivamente in formato digitale per PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.