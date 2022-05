Nintendo Switch Sports: tra concept e spiegazione del ritardo nella pubblicazione del titolo

In un recente Ask the Developer, Nintendo ha parlato dei precedenti concetti sui personaggi che hanno esaminato prima di stabilirsi sui personaggi Mii più stilizzati, oltre al motivo esatto per cui Nintendo Switch Sports ha impiegato così tanto tempo per realizzarsi.

Alla domanda sui nuovi personaggi introdotti nel titolo sportivo più popolare del momento, un’evoluzione del classico Mii, Junji Morii ha condiviso: “Anche prima di decidere di ricominciare da capo, avevamo proposto diversi tipi di illustrazioni dei personaggi. Nella fase iniziale, abbiamo proposto il round personaggi a forma di senza braccia o gambe, simili ai personaggi Mii di Wii Sports. Abbiamo anche creato personaggi di studenti universitari che assomigliavano a questo con un tema di sport intercollegiali”.

Questo elenco di Switch Sports è uscito da una sitcom di un liceo americano.

Takayuki Shimamura aggiunge poi: “Ricordo che avevamo i personaggi più stravaganti che sembravano robot”. Questi personaggi robot erano certamente… qualcosa. La maggior parte di loro assomiglia troppo a Hammond di Overwatch per i miei gusti. Inoltre, questi robot sono certamente troppo dannatamente grandi per andare in giro a giocare a calcio o cercare di eliminare i birilli. Tuttavia, non si può negare che sarebbe stato interessante vedere Switch Sports introdurre questi personaggi.



Morii poi continua, dopo la menzione dei robot, “Il giocatore è all’interno del robot, ma è il robot che si muove quando fai oscillare il controller Joy-Con. Il robot è quello che fa il bowling”. Quando il team ha messo insieme un prototipo, è diventato presto evidente che non avrebbe funzionato e sono tornati all’idea dei personaggi umani. Poi si sono formati gli Sportmates.

Ora abbiamo una caricatura evoluta che possiamo personalizzare a nostro piacimento. Spesso, il bowling può sembrare una sfilata di moda ora che abbiamo adorabili cosmetici da sbloccare per i nostri sforzi sportivi.

Quando gli è stato chiesto per quanto tempo Nintendo stesse lavorando al titolo, Yoshikazu Yamashita ha condiviso che “Il progetto è iniziato un po’ dopo il rilascio della console Nintendo Switch”, il che significa che lo sviluppo del gioco potrebbe essere iniziato già nel 2017. Yamashita continua “uno potrebbe chiedersi perché ci sia voluto così tanto tempo”, e hanno ragione. Perché ci è voluto così tanto tempo?

Abbiamo finito con Sportmates come i nostri personaggi Switch Sports, e hanno un guardaroba davvero impressionante se giochi abbastanza online.



“Con i giochi Wii Sports e Wii Sports Resort, abbiamo avuto tutte le idee a cui potevamo pensare… e la maggior parte di esse è stata realizzata e implementata nei titoli, quindi abbiamo sentito di aver fatto tutto il possibile. La mia impressione a il momento era che se dovessimo fare un sequel in futuro, sarebbe stato piuttosto difficile. Pertanto, quando è iniziato questo progetto Nintendo Switch Sports, ho sentito onestamente che non c’erano più sport da aggiungere”.

Ragionamento del tutto valido da parte di Yamashita, ma penso che per molti fan di Wii Sports e Wii Sports Resort, volevamo solo vedere l’amato titolo Wii giocabile su Switch. ” nel processo di prototipazione, eravamo consapevoli di creare qualcosa che sembrava nuovo e diverso dal passato. Ma ne eravamo così consapevoli, che siamo arrivati ​​​​al punto di avere un gameplay in cui puoi giocare senza far oscillare i Joy-Con controllore.”

Potresti immaginare? Un gioco Switch Sports senza la necessità di far oscillare il controller sarebbe semplicemente sbagliato e, fortunatamente, Nintendo se ne è resa conto. Yamashita continua a spiegare cosa è successo di conseguenza: “Eravamo molto consapevoli di creare qualcosa di nuovo, non importa cosa… Tuttavia, alla fine non è andata bene. Avevamo perso la strada ed eravamo sul punto di perdere il fascino di Wii Sports. E quando abbiamo riconosciuto di aver perseguito la direzione sbagliata, gli anni erano già passati”.

Yamashita si è reso conto che le cose non stavano funzionando, “non sarebbe stato qualcosa che puoi semplicemente raccogliere e dire,” suoniamolo insieme “, quando hai qualcuno a casa tua”.

Notano quindi che una delle caratteristiche più importanti di Switch Sports è la sua facilità di accesso, chiunque può giocare. “Mi sono sentito davvero male per tutto lo staff che aveva lavorato al gioco fino a metà, ma ho detto loro che il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di creare ‘il gioco basato sul movimento più facile da invitare al mondo'”.

Inutile dire che, sebbene ci sia voluto molto tempo per vedere la luce del giorno, Nintendo ha colpito nel segno con Switch Sports. Anche se non mi dispiacerebbe vedere il golf fare un ritorno.