Keystone: la piattaforma di cloud streaming di Microsoft è stata confermata

Tra i vari sforzi di Microsoft per spingere il cloud gaming, come i titoli Game Pass che supportano lo streaming cloud e supportano Xbox One e PC, ha lavorato su un dispositivo chiamato Keystone. In un nuovo rapporto, Jez Corden di Windows Central ha confermato che si tratterà di un dispositivo di streaming HDMI in grado di eseguire Game Pass e riprodurre in streaming i giochi dal cloud.

Questi titoli potrebbero essere riprodotti su TV, fornendo una soluzione a basso costo per i giochi Xbox (proprio come il boss di Xbox Phil Spencer discusso nel 2020 ). Per quanto allettante possa sembrare, un portavoce di Microsoft ha rivelato a Corden che la società si sta allontanando dall’attuale iterazione del dispositivo.

“La nostra visione per Xbox Cloud Gaming è incrollabile, il nostro obiettivo è consentire alle persone di giocare ai giochi che desiderano, sui dispositivi che desiderano, ovunque vogliano. Come annunciato lo scorso anno, stiamo lavorando a un dispositivo per lo streaming di giochi, nome in codice Keystone, che potrebbe essere collegato a qualsiasi TV o monitor senza la necessità di una console.”

“Come parte di qualsiasi percorso tecnico, valutiamo costantemente i nostri sforzi, rivediamo le nostre conoscenze e ci assicuriamo di portare valore ai nostri clienti. Abbiamo deciso di allontanarci dall’attuale versione del dispositivo Keystone. Prenderemo quanto appreso e concentreremo i nostri sforzi su un nuovo approccio che ci consentirà di fornire Xbox Cloud Gaming a più giocatori in tutto il mondo in futuro”.

Corden crede che Keystone sia in lavorazione da un paio d’anni. Anche se potrebbe ottenere una vera e propria rivelazione in futuro, non dovresti aspettarti di vederlo al prossimo Xbox e Bethesda Games Showcase il 12 giugno. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi.