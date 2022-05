State of Play: annunciata la data per giugno

Dopo lo State of Play di marzo, interamente dedicato ad Hogwarts Legacy, torna l’evento live targato Sony: è stato infatti annunciato che si terrà il 2 giugno, ovvero giovedì prossimo. L’orario farebbe quasi più pensare al giorno successivo, in quanto comincerà alle 23:59 ore italiana. Come scritto nella pagina del PlayStation Blog, l’evento durerà 30 minuti e ci saranno annunci e aggiornamenti dal mondo PlayStation.

In più viene sottolineato che ci saranno annunci anche dai partner di terze parti e, inoltre, si potrà dare un’occhiata in anteprima a vari titoli in sviluppo per PlayStation VR2. L’evento potrà essere seguito sul canale YouTube o il canale Twitch, dunque dalle 23:59 di giovedì 2 giugno.

Vedremo dunque titoli in sviluppo per il nuovo visore di casa Sony, e chissà che non ci saranno annunci riguardanti l’atteso God of War Ragnarok. Noi di GamesVillage ovviamente seguiremo questo State of Play per farvi sapere cosa verrà svelato.