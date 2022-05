Warframe: annunciata una nuova livestream per il prossimo update

Digital Extremes ha annunciato che mostrerà alcune delle nuove caratteristiche e dei nuovi contenuti in arrivo per Warframe nel prossimo Devstream 162. Programmato per venerdì 27 maggio alle 20:00 italiane, il Devstream offrirà un primo sguardo all’aggiornamento Echoes of the Zariman e si svolgerà sul canale Twitch dello studio ufficiale.

Echoes of the Zariman è un aggiornamento della recente espansione Angels of the Zariman. L’aggiornamento aggiungerà nuovi cosmetici e armi e apporterà alcuni miglioramenti al gameplay che rispondono ai feedback dei giocatori. Oltre ai dettagli sull’aggiornamento, il Devstream 162 fornirà anche un aggiornamento sull’imminente evento TennoCon che celebrerà Warframe, che si svolgerà in formato digitale il 16 luglio.

Digital Extremes ha registrato un marchio per “Soulframe” in Europa all’inizio del mese. Sebbene il nome del marchio abbia una somiglianza con Warframe, al momento non si sa ancora se si tratterà di uno spinoff, di un’espansione o di un vero e proprio sequel.

All’inizio di quest’anno, Warframe ha celebrato il suo nono anniversario con ricompense gratuite nel gioco. Le ricompense, disponibili per tutti coloro che hanno giocato durante il periodo dei festeggiamenti, includevano skin, slot per le armi e un bobblehead digitale.