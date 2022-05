Eternal Return: la modalità 4v4 arriva a giugno

Nimble Neuron e kakaogames hanno fatto sapere quando arriverà Cobalt Protocol, la modalità 4 contro 4 di Eternal Return, il battle-royale con elementi MOBA per PC: questa nuova modalità sarà disponibile dall’8 giugno. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Gli sviluppatori, sul sito ufficiale, hanno anche mostrato i primi dettagli sulla nuova modalità, e ogni giorno ne arriveranno di nuovi fino all’uscita di Cobalt Protocol: al momento sono stati pubblicati i dettagli sulle unità droni neutrali e sulla selezione dei personaggi:

Unità droni neutrali:

Rimangono in volo librandosi e sparano cannoni laser quando sono minacciati.

Quando vengono distrutti, esplodono senza lasciare alcuna traccia.

Sembra che siano vulnerabili agli attacchi AoE.

Selezione dei personaggi:

Ecco come funzionerà: un gruppo di personaggi casuali verrà mostrato alla vostra squadra. La selezione da questo gruppo funziona in base all’ordine di ingresso.

Tenete presente che potrete scegliere solo i personaggi che possedete o che sono nella rotazione settimanale.

Dopo un certo periodo di tempo, la vostra squadra scambierà i gruppi di personaggi non selezionati con la squadra nemica, consentendo a ciascuna squadra di vedere e scegliere i personaggi non selezionati dall’altra squadra.

Pensate bene: non scegliere un certo personaggio significa che la squadra nemica potrebbe sceglierlo!

È possibile selezionare o riselezionare un personaggio solo ogni 2 secondi. Niente spamming!

In Cobalt Protocol sarà possibile selezionare un solo potenziamento di base (senza sotto-potenziamenti).

Tutti i potenziamenti saranno sbloccati indipendentemente dal livello dell’account del giocatore.

La scelta sarà bloccata 5 secondi prima dell’inizio della partita. Non perdete tempo!

Qui sotto potete vedere il trailer della nuova modalità 4v4 di Eternal Return.