Barn Finders VR arriva il 2 giugno su PC

Dalla compagnia di sviluppo di Punch Punk Games arriva il tanto atteso Barn Finders VR, e finalmente abbiamo la data di uscita ufficiale del gioco: il 2 giugno!

Sarà un’esclusiva per PC (Steam), ma forse in futuro penseranno ad espandere il titolo con altre piattaforme. Chiunque abbia giocato aBarn Finders sa che questo gioco è qualcosa di speciale. Il bestseller di Duality Games è stato un successo per già due anni su Steam e i giocatori sono ancora affamati di nuovi aggiornamenti per espandere l’universo del gioco. Lavorare con lo zio Billy e la sua banda sarà ora possibile in una dimensione completamente nuova del divertimento, ed era naturale che un titolo simile ricevesse l’adattamento VR.

In Barn Finders VR, i giocatori potranno giocare a tutte e 12 le mappe della versione originale e avranno anche a disposizione l’amato Pawn Shop. Lo studio Punch Punk Games, responsabile del porting VR, ha fatto ogni sforzo per riflettere al meglio l’atmosfera che ha fatto innamorare folle di fan di tutto il mondo del originale Barn Finders. La versione VR sarà un’avventura pazzesca in un mondo noto, ma pronto per essere riscoperto.

“In Barn Finders VR, i giocatori troveranno uno speciale livello di immersione, caratteristico dei giochi di realtà virtuale”, afferma Michał Szewerniak, Game Director e Vice President del Management Board di Duality Games. “È ancora il buon vecchio Barn Finders, dove si raccolgono rifiuti preziosi per guadagnare qualche quattrino, e dove si scopriranno tutti i segreti nel mondo di zio Billy, completamente immersi nel gioco”.