Destiny 2: disponibile la segreta Dualità

Nella nuova stagione di Destiny 2 stanno accadendo un sacco di cose, e tra queste, oggi è stato rilasciato la nuova segreta esclusiva con un volto familiare come nemico finale. Calus è tornato, e questa volta ha deciso di porre la propria fede e alleanza nelle mani del Testimone. Ora, armato e più potente che mai dopo essere diventato un suo discepolo, Calus vuole realizzare i suoi più oscuri desideri, e toccherà a voi fermarlo.

Dualità, il nome della segreta, vedrà i giocatori impegnati in una battaglia senza esclusione di colpi che darà accesso ad armi inedite, ad armature leggendarie, a un’arma esotica con catalizzatore e ad altre personalizzazioni per il proprio alter-ego.

Chi riuscirà a portare a termine questa audace operazione potrà sottrarre a Calus i suoi segreti più reconditi e ottenere l’accesso alle offerte speciali del Bungie Store di Destiny 2, con lo sblocco delle opzioni di acquisto di diversi cimeli per collezionisti, come la felpa con cappuccio Esplorazione Profonda della Hakke o la spilla Rubapensieri che potete ammirare negli scatti della galleria multimediale a seguire.

In termini di bottino, l’arma da fianco esotica ad arco Trasgressore è tornata da Destiny 1 e sarà ottenibile tramite il season pass (al livello 1 per chi acquista la stagione, al livello 30 per gli altri). Ci sono anche sei nuove armi stagionali (Un fucile laser, un lanciarazzi, un fucile a pompa, un fucile d’assalto, un fucile da ricognizione e un bellissimo falcione) e quattro armi che ritornano dall’attività Serraglio della Stagione dell’Opulenza tra cui il fucile da cecchino Amato, terrore del crogiolo.