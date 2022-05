Elden Ring: Miyazaki rivela il suo boss preferito

La moltitudine di boss di Elden Ring offre diversi livelli di sfida per i giocatori in base al loro personale stile di gioco, alla pura fortuna stupida e ad altri fattori, ma ogni boss nel gioco è probabilmente il combattimento preferito di qualcuno, e questa è la semplice realtà dei fatti. Per lo stesso creatore di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki di FromSoftware, ha in mente tre boss che si distinguono come i suoi preferiti: Radahn il Flagello Celeste, Godrick l’Innestato e Rykard, Signore della Blasfemia.

Miyazaki ha condiviso un contesto in cui almeno uno di questi boss è il suo preferito, fornendo anche un aneddoto interessante sulla configurazione attorno al boss. I commenti del creatore di Elden Ring sui suoi capi preferiti sono stati condivisi in un’intervista all’interno di Xbox Wire Japan. Una delle domande poste a Miyazaki lo ha interrogato su quali boss di Elden Ring si sono distinti come i suoi preferiti. Allineandosi con molti giocatori nella sua decisione, ha detto che Radahn era il suo numero 1, dicendo:

“È affascinante come personaggio e mi piace la situazione della battaglia di Radahn“, ha detto Miyazaki tramite una traduzione di DeepL. Miyazaki ha continuato parlando non solo del boss, ma anche del fatto che più giocatori possono entrare per dare assistenza qualora sia possibile. Questo ha reso il combattimento con i boss non solo un incontro casuale in cui una creatura cade per ostruire il tuo percorso, ma invece lo ha reso un combattimento organizzato e esagerato in cui persone provenienti da tutto il mondo di gioco.

Recentemente, Elden Ring ha anche superato le 13 milioni di copie vendute, e si sta sistemando facilmente nella posizione di uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi.