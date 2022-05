Jurassic World Evolution 2: arriva una nuova espansione

Come indicato da un recente elenco di SteamDB, Jurassic World Evolution 2, nonché gioco di Frontier Developments, sta ottenendo una nuova espansione ispirata a Jurassic World Dominion. In uscita il 14 giugno, Dominion Biosyn Expansion presenta una nuova campagna con personaggi come Claire Dearing, il dottor Alan Grant e la dottoressa Ellie Sattler (con gli attori reali che prestano la loro voce). Guarda il primo trailer qui sotto.

La campagna vede i giocatori costruire il Biosyn Genetics Research Compound, avventurarsi in miniere di ambra per genomi rari e incubare nuove specie di dinosauri. Viene inoltre aggiunto un nuovo scenario “What If” per la modalità Teoria del caos che vede i giocatori costruire una struttura nel nuovo ambiente della Sierra Nevada. Le colline innevate, le pinete e le pianure hanno le loro sfide, ma una nuova meccanica per combattere i dinosauri renderà più facile il trasporto delle creature. I nuovi dinosauri aggiunti includevano tipi piumati come Therizinosaurus e Pyroraptor. Anche il Dimetrodon e il Quetzalcoatlus sono in arrivo con due nuove varianti: il Dreadnoughtus e il Giganotosaurus. Vengono anche aggiunte skin cosmetiche per il Dilophosaurus e il Parasaurolophus insieme a skin sfregiate e piumate per il Tyrannosaurus Rex. Restate sintonizzati per maggiori dettagli in rotta verso il rilascio dell’espansione di Jurassic World Evolution 2.