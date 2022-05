Pac-Man Museum+: ecco il trailer di lancio

La settimana del compleanno di Pac-Man si conclude alla grande, visto che da oggi 27 maggio è disponibile Pac-Man Museum+, collection di ben 14 titoli della storica saga. Per l’occasione Bandai Namco ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il gioco è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One e Xbox S|X (anche via Xbox Game Pass), Nintendo Switch e PC, via Steam. Se lo acquistate prima del 25 giugno, riceverete un pacchetto di contenuti scaricabili gratuiti da aggiungere alla vostra sala giochi.

Per maggiori informazioni sul gioco vi rimandiamo, qualora lo vogliate, alla nostra recensione.