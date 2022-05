Annunciato Star Wars Jedi Survivor, sequel di Star Wars Jedi Fallen Order

Dopo tantissimi rumor sull’argomento e voci di corridoio, finalmente abbiamo notizie ufficiali sul sequel di Star Wars Jedi Fallen Order, titolo molto apprezzato dai giocatori, disponibile attualmente su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Ebbene, il publisher Electronic Arts e lo sviluppatore Respawn Entertainment hanno annunciato il diretto seguito di Jedi Fallen Order, che prenderà il nome di Star Wars Jedi Survivor.

Il gioco arriverà nel corso del 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, senza specificare alcuna data d’uscita certa. Intanto, ecco una panoramica del gioco svelata da Electronic Arts:

Star Wars Jedi: Survivor è il prossimo capitolo dell’amata serie Action-Adventure di Star Wars che racconta il viaggio del Jedi Cal Kestis. Sviluppato dal team di veterani di Respawn sotto la guida del direttore del gioco Stig Asmussen, Star Wars Jedi: Survivor amplierà le storie, i mondi, i personaggi e gli emozionanti combattimenti iconici di Star Wars sperimentati per la prima volta nel titolo di debutto della serie, Star Wars Jedi: Fallen Order. Star Wars Jedi: Survivor è stato realizzato per l’attuale generazione di hardware di gioco per creare un’esperienza di Star Wars più profonda ed estesa per i giocatori di tutto il mondo quando il gioco sarà lanciato nel 2023.

Stig Asmussen, direttore di Respawn Entertainment, ha dichiarato in un comunicato stampa:

Anche prima di completare Jedi: Fallen Order, il nostro team aveva una visione di come portare l’avventura di Cal, BD e dell’equipaggio nel sequel. Per Jedi: Survivor, stiamo lavorando in stretta collaborazione con Lucasfilm Games per costruire l’eredità di Jedi: Fallen Order. Stiamo sfruttando la tecnologia avanzata per creare combattimenti Jedi più dinamici e la narrazione cinematografica per espandere la storia di Cal, che matura e sopravvive durante i tempi bui. Non vediamo l’ora di condividere con il mondo intero ulteriori informazioni sul gioco nel corso dell’anno.