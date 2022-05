Star Wars Knights of the Old Republic II – The Sith Lords: annunciata la data su Switch

Aspyr ha annunciato che pubblicherà Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords per Nintendo Switch tramite il Nintendo eShop l’8 giugno. I preordini sono già disponibili. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il titolo in questione è il seguito del primo Knights of the Old Republic (uscito nei primi del 2000) arrivato si Switch lo scorso anno, dove i Signori dei Sith hanno cacciato i Jedi sull’orlo dell’estinzione e sono sul punto di distruggere la Vecchia Repubblica.

Qui sotto potete vedere il filmato.