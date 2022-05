State of Play: Yoshida smorza l’hype da first-party

Ieri è stato annunciato il nuovo State of Play, evento live targato Sony che mostrerà le novità in arrivo sulle console PS4 e PS5. In quella news vi avevamo fatto sapere quali fossero i punti principali dello show, ma ci eravamo chiesti se sarebbe potuto arrivare qualcosa legato, ad esempio, all’atteso God of War Ragnarok.

Shuhei Yoshida, ora a capo dalla sezione PlayStation dedicata al supporto degli sviluppatori di videogiochi indipendenti, ha voluto sottolineare sui suoi profili social una frase dell’annuncio dello show:

I nostri partner di terze parti hanno in serbo nuovi fantastici annunci e, inoltre, potrete dare un’occhiata in anteprima a vari titoli in sviluppo per PlayStation VR2

In questo modo Yoshida ha voluto in parte “smorzare l’hype” per il prossimo State of Play, quantomeno facendo capire che non ci saranno sezioni dedicate ai first party, ma solo ai third party e al nuovo visore. Ciò ovviamente non vuol dire che non ci saranno annunci di qualità, ovviamente: e per sapere cosa verrà svelato, non ci resta che aspettare la notte del 2 giugno, alle 23:59. Ricordiamo che l’evento potrà essere seguito sul canale YouTube o il canale Twitch di PlayStation, e anche noi di GamesVillage vi aggiorneremo in merito.

Qui sotto potete vedere il tweet in questione da parte di Yoshida.